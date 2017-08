Venezuela, vice presidente Usa: "Fiducioso nella soluzione pacifica"

Il vice presidente statunitense Mike Pence, in una conferenza stampa a Buenos Aires, ha detto di aver fiducia che sarà possibile raggiungere "una soluzione pacifica" per il Venezuela, grazie a pressioni economiche e diplomatiche sul "regime" di Nicolas Maduro. Lo si legge sui media locali. Pence è impegnato nella sua prima visita da vice presidente in America Latina. Buenos Aires è la sua seconda tappa dopo Bogotà.