Venezuela, vescovo aggredito in casa, legato e rapinato

Un gruppo di uomini armati ha aggredito nella sua casa in Venezuela monsignor Freddy Fuenmayor, vescovo di Los Teques. Secondo i media locali, i criminali hanno "imbavagliato e minacciato con una pistola" il vescovo, sua madre e sua sorella per appropriarsi di un veicolo e di altri oggetti di valore tra cui un tabernacolo. A seguito della rapina, il vescovo non si recherà in Vaticano con la Conferenza Episcopale del Venezuela dal 6 al 15 settembre.