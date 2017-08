Venezuela, Vaticano: stop Costituente, rispettare i diritti umani

In una nota diramata dalla sala stampa della Santa Sede, il Vaticano ha espresso profonda preoccupazione per la radicalizzazione e l'aggravamento della crisi in Venezuela, con l`aumento dei morti, dei feriti e dei detenuti. Il papa, fa sapere la nota, segue da vicino la situazione e chiede a tutti gli attori politici, e in particolare al governo, che vengano rispettati i diritti e che si sospenda la Costituente.