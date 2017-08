Venezuela, Usa: "I familiari dei diplomatici lascino Caracas"

Gli Stati Uniti hanno ordinato ai familiari dei diplomatici americani che vivono a Caracas di lasciare la capitale del Venezuela prima della prossima consultazione elettorale, prevista domenica. Lo riferiscono media americani tra cui l'agenzia di stampa Associated Press. In un avviso aggiornato si invitano inoltre tutti gli americani a non recarsi in viaggio in Venezuela per via dei disordini sociali.