Venezuela, Trump contro Maduro: "Soffoca voce oppositori"

Il presidente americano Donald Trump è molto preoccupato per la situazione di scontro politico creatasi in Venezuela. Lo ha detto il segretario di Stato Usa, Rex Tillerson, secondo cui Trump è convinto che il leader venezuelano Nicolas Maduro stia tentando di "soffocare" la voce dei suoi oppositori. "Maduro sta violando la sua stessa Costituzione e non sta permettendo all'opposizione di organizzarsi", ha spiegato.