Venezuela, timori per la sorte del leader dell'opposizione

C'è preoccupazione in Venezuela per il leader dell'opposizione, Leopoldo Lopez. Secondo voci non confermate, sarebbe stato trasferito dal carcere in un'ospedale militare di Caracas. Nella notte, fonti dell'ospedale hanno però informato la moglie, Lilian Tintori, che Lopez non si trova nella clinica. La moglie e i legali di Lopez hanno negli ultimi giorni più volte denunciato di non sapere nulla dell'oppositore dal 6 aprile.