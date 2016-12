Venezuela, sciopero fame Lopez

Leopoldo Lopez, il leader dell'opposizione venezuelana in carcere, ha annunciato uno sciopero della fame e ha lanciato un appello per manifestazioni di massa la prossima settimana. L'ex sindaco di Caracas, in una prigione militare da un anno per il suo ruolo nelle proteste antigovernative, è apparso in un video fatto uscire clandestinamente sabato. Lopez nel video accusa il governo chavista del presidente Nicolas Maduro di essere corrotto.