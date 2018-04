Venezuela, ritrovato assassinato un italiano scomparso da giorni

E' stato ritrovato senza vita un cittadino italiano scomparso da diversi giorni in Venezuela. Lo hanno reso noto le autorità locali, precisando che il cadavere presentava diverse ferite di arma da fuoco. Il corpo di Umberto Micalizzi, 60 anni, è stato individuato in una fossa situata nell'area di La Soledad, lungo l'autostrada Caucagua-Guatopo. Nessuna traccia per ora della moto, una Bmw 1200, su cui viaggiava quando è stato visto l'ultima volta.