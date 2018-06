Venezuela, rissa in discoteca a Caracas: 17 morti, 8 sono minorenni

Diciassette persone sono morte in una rissa in discoteca a Caracas, in Venezuela. Le vittime, tra cui anche otto minorenni, sono morte soffocate per l'esplosione di un lacrimogeno. Cinque i feriti. Nel locale, nel quartiere popolare di El Paraiso, erano presenti più di 500 persone per una festa di laurea. Sette persone sono state arrestate, compresi il proprietario del locale e l'uomo che ha lanciato il lacrimogeno.