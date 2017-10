Venezuela, rilasciato il giornalista italiano Roberto Di Matteo

Roberto Di Matteo, il giornalista italiano in carcere in Venezuela, è stato rilasciato. Lo ha reso noto l'Sntp (Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa). Liberati anche il collega svizzero Filippo Rossi e il venezuelano Jesus Medina. I tre stavano realizzando un reportage sul carcere Tocoron, il penitenziario dello Stato venezuelano di Aragua, dove la violenza è quotidiana e il controllo delle guardie carcerarie scarso.

Le autorità venezuelane non avevano gradito l'inchiesta e li avevano incarcerati. Ci sono state ore di paura perché al momento dell'arresto erano stati sequestrati i cellulari e nessuno riusciva a mettersi in contatto con loro.



E' noto infatti che il regime del presidente Nicola Maduro non è tenero con la stampa e nell'ultimo anno - ha denunciato la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) - intimidazioni e arresti arbitrari contro i giornalisti sono aumentati. Tra l'altro, il collega venezuelano di Roberto è un fotoreporter del sito antigovernativo DolarToday e i tre avevano un'autorizzazione per entrare nella prigione di Tocoron.



La Farnesina aveva fatto subito muovere l'ambasciata d'Italia a Caracas. Anche la Federazione Nazionale della Stampa Italiana (Fnsi) era intervenuta con un appello del segretario generale Raffaele Lorusso e del presidente Giuseppe Giulietti per la liberazione del giornalista, ma anche per la difesa della libertà di stampa nel Paese latino-americano.