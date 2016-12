Venezuela, record omicidi nel 2015

Nel 2015 in Venezuela si sono registrate 27.875 morti violente, per una media di 90 omicidi ogni 100mila abitanti, il che potrebbe porre il Paese in testa alle statistiche latinoamericane, secondo cifre diffuse dall'Osservatorio Venezuelano per la Violenza. La Ong ha precisato in un comunicato che, in attesa dei dati di Honduras e Salvador, "questo tasso di omicidi potrebbe confermare che il Venezuela è il Paese più violento di tutta l'America".