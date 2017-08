Venezuela, ragazzo di origini abruzzesi brutalmente picchiato dalla polizia

Un ragazzo di origini abruzzesi, il 33enne Giovanni Scovino, è stato brutalmente picchiato dalla polizia in Venezuela. Dopo la diffusione sui social del video, il pestaggio è diventato un caso nazionale. Il giovane non stava manifestando contro il governo, ma raccoglieva rifiuti per un progetto di recupero dei materiali da riciclare. Gli agenti che l'hanno massacrato sono stati arrestati e saranno processati per crimini che violano i diritti umani.