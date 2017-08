Venezuela, Procure sudamericane: "Rimozione Ortega è illegale"

I responsabili delle Procure nazionali di Brasile, Argentina, Paraguay, Uruguay, Cile e Perù hanno sottoscritto una dichiarazione in cui respingono la destituzione della loro collega venezuelana, Luisa Ortega Diaz, definendola illegale. Le Procure sudamericane, inoltre, non riconoscono il successore designato per questo incarico dall'Assemblea costituente di Caracas, Tarek William Saab.