Venezuela, presidente della Costituente: "Vogliamo la pace"

"Ai vertici della Chiesa diciamo vogliamo pace. La pace sia con tutti noi, amen, amen per la pace in Venezuela". Lo ha detto Delcy Rodriguez, presidente dell'Assemblea costituente in Venezuela, nel suo primo discorso in tale incarico. "E' arrivata la Costituente con il suo potere sovrano e plenipotenziario, per curare il paese dalle ferite della guerra economica", ha aggiunto rivolgendosi ai membri dell'Assemblea.