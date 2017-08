Venezuela, Perù espelle ambasciatore di Maduro a Lima

Il governo peruviano ha annunciato l'espulsione dell'ambasciatore del Venezuela a Lima, Diego Alfredo Molero Bellavia. Il ministero degli Esteri ha chiarito inoltre che considera "non ricevuta" la nota di protesta trasmessa da Caracas per la dichiarazione sottoscritta a Lima da 13 Paesi che hanno definito illegittima la Costituente promossa da Maduro, "in quanto contiene termini inaccettabili".