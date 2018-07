Venezuela, Parlamento denuncia: inflazione 2018 al 46.305%

Il Venezuela ha registrato un'inflazione a giugno del 128,4% e una interannuale del 46.305%. Lo ha riferito l'Assemblea nazionale (An) del Paese, a maggioranza dell'opposizione al governo di Nicolas Maduro. Il deputato, membro della commissione per le Finanze Alfonso Marquina, ha spiegato in una conferenza stampa a Caracas che l'inflazione giornaliera a giugno è stata del 2,8%, lo stesso tasso che la Colombia e il Cile hanno per un anno intero.