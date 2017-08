Venezuela, opposizione respinge ingerenza Cuba e minacce militari

"No" all'ingerenza cubana nel Paese, ma no anche alle minacce militari di qualsiasi governo straniero: è la posizione delle forze anti-Maduro in Venezuela. La Mud, che raggruppa partiti e movimenti dell'opposizione, ha "respinto l'intervenzionismo cubano" e allo stesso tempo anche "la minaccia militare di ogni potenza straniera", chiaro riferimento alle dichiarazioni del presidente Usa Donald Trump, che non ha escluso la possibilità di un'opzione militare.