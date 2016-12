Venezuela, opposizione insiste sul referendum anti-Maduro

L'opposizione venezuelana ha contestato l'annuncio del Consiglio Nazionale Elettorale, secondo cui il referendum per revocare il mandato del presidente Nicolas Maduro si potrà organizzare solo l'anno prossimo, e ha convocato una grande manifestazione di protesta a Caracas per il 1° settembre. "Vi sarà una valanga popolare, e allora il governo capirà che non può più mantenere la finzione del suo potere in declino", ha detto il leader dell'opposizione.