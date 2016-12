Venezuela, opposizione: firme sufficienti per referendum su Maduro

I leader dell'opposizione in Venezuela hanno annunciato di aver concluso l'autenticazione delle firme sulla petizione per la revoca del contestato presidente Nicolas Maduro. E' stata raggiunta, infatti, la soglia necessaria per indire un referendum sulla sua destituzione. Le autorità elettorali del governo dispongono ora di venti giorni per rivedere e ratificare il processo. Il Paese sta affrontando una grave crisi economica e istituzionale.