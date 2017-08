Venezuela: opposizione convoca nuove manifestazioni anti Maduro

L'opposizione venezuelana ha convocato per domenica manifestazioni a Caracas e in altri punti del paese per respingere "la Costituente truffa" promossa dal presidente Nicolas Maduro nel giorno stesso in cui si devono eleggere i suoi 545 membri, e dopo che il governo ha proibito ogni protesta di piazza. Annunciato a Caracas l'occupazione dell'autostrada Francisco Fajardo, la principale arteria della città, che la attraversa da est a ovest.