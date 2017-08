Venezuela, opposizione: 2 persone uccise da paramilitari a un seggio

Due persone sarebbero rimaste uccise e almeno quattro gravemente ferite dopo l'attacco di "gruppi paramilitari" in uno dei seggi elettorali a Caracas durante il voto per respingere il progetto di Nicolas Maduro sulla Costituente. Lo afferma il dirigente dell'opposizione, Carlos Ocariz, in una situazione di caos e tensione che rende difficile operare dei riscontri. Altre fonti parlano di una sola persona deceduta.