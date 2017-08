Venezuela, Onu: almeno 73 dei 124 morti uccisi da forze dell'ordine

Almeno 73 delle 124 persone morte nel corso delle manifestazioni dell'opposizione svoltesi dallo scorso aprile in Venezuela sono state uccise dalle forze dell'ordine o dai "colectivos", gruppi armati del chavismo che lanciano attacchi contro le proteste anti-governative. Lo sostiene l'Alto Commissariato Onu per i Diritti Umani, sottolineando come nei restanti casi non siano chiari i responsabili, anche perché Caracas non autorizza ispezioni nel Paese.