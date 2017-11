Venezuela, nuove sanzioni degli Usa a funzionari del governo

Gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni a dieci funzionari venezuelani, in carica o ex, che sono accusati di abuso di potere e corruzione in relazione alla repressione del governo contro l'opposizione. Le nuove sanzioni sono state inflitte in seguito all'esito delle elezioni regionali del mese scorso, giudicate irregolari. Le misure restrittive prevedono il congelamento degli asset economici dei funzionari negli Stati Uniti.