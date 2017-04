Venezuela nel caos: morti e feriti tra polizia e cortei anti Maduro

E' salito a 20 morti il bilancio di tre settimane di proteste antigovernative in Venezuela, dopo una nuova notte di scontri a Caracas costata la vita a un manifestante, dodicesima vittima delle violenze nella capitale. Agenti in assetto antisommossa e guardie di sicurezza governative hanno ingaggiato una dura guerriglia notturna con i manifestanti che chiedevano l'addio al potere del presidente Nicolas Maduro, in numerosi quartieri di Caracas.