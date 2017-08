Venezuela, Mogherini: "Ue non riconosce la nuova Costituente"

"L'Ue e i suoi Stati membri non riconoscono l'Assemblea Costituente in Venezuela poiché nutrono preoccupazioni sulla sua effettiva legittimità e rappresentatività". Così in una nota l'Alto rappresentante Ue, Federica Mogherini, che invita il governo di Nicolas Maduro "a prendere misure urgenti per porre rimedio al corso degli eventi". In particolare, l'Europa si augura la "sospensione dell'insediamento dell'Assemblea Costituente".