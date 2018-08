Venezuela, maxi black-out: 80% di Caracas senza luce

La maggior parte della città di Caracas, capitale del Venezuela, è senza energia per un guasto in un impianto elettrico che sta paralizzando anche le linee della metropolitana. Il ministro dell'Energia Luis Motta Dominguez ha detto su Twitter che il black-out ha lasciato senza luce l'80% della città, ma non ha fornito dettagli sui tempi del ripristino del servizio.