Venezuela, Maduro respinge sanzioni Usa: "Sono presidente libero"

Il presidente venezuelano Nicolas Maduro ha respinto le sanzioni adottate nei suoi confronti da parte degli Stati Uniti, in risposta all'elezione dell'Assemblea costituente in Venezuela che ha provocato nuove proteste soffocate con la forza. "Non obbedisco agli ordini imperialisti, io sono un presidente libero", ha detto Maduro, reagendo alla decisione statunitense di congelare tutti i beni che il capo dello Stato avrebbe negli Stati Uniti.