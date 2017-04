Venezuela, Maduro: la Corte Suprema riveda la decisione sui poteri del Parlamento

Al termine di una riunione notturna, il Consiglio per la Sicurezza Nazionale, presieduto dallo stesso Maduro, ha annunciato il proprio appoggio ad una revisione della decisione della Corte Suprema "con l'obiettivo di mantenere la stabilità istituzionale".



"Aprile inizia con il piede giusto", ha detto un entusiasta Maduro con accanto a sé una decina di collaboratori al termine dell'incontro e ha aggiunto: "E' una vittoria costituzionale".



I leader dell'opposizione hanno immediatamente criticato la decisione del Consiglio per la Sicurezza Nazionale, definendola una mossa che poco fa per risolvere la crisi. "Diciamolo con chiarezza - ha affermato Freddy Guevara, primo vicepresidente dell'Assemblea Nazionale - la revisione di una decisione che lascia tutto come prima non risolve un colpo di Stato".