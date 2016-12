Venezuela, Maduro chiude confine: "Complotto contro economia"

Il presidente venezuelano, Nicolas Maduro, ha ordinato la chiusura per 72 ore della frontiera con la Colombia, accusando le "mafie" di cospirare per destabilizzare l'economia nazionale facendo incetta di banconote. Lunedì Maduro aveva firmato un decreto d'emergenza per togliere dalla circolazione la banconota di taglio più alto denunciando un complotto appoggiato dagli Usa per colpire l'economia.