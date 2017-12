Venezuela, Maduro annuncia la creazione di una moneta virtuale

Il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, ha annunciato la creazione di una moneta virtuale, il Petro, basata sulle riserve di oro, petrolio, gas e diamanti del Paese, contro il "blocco finanziario" degli Usa. "Il Venezuela creerà una criptomoneta, per progredire in materia di sovranità monetaria, per procedere alle transazioni finanziarie nonostante il blocco", ha detto Maduro. Il Paese versa in una grave crisi che potrebbe portarlo al default.