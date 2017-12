C'è anche una cittadina italiana fra i 37 oppositori rilasciati in Venezuela in occasione del Natale. Si tratta di Betty Grossi, attivista che insieme ad Andrea Gonzalez e Dany Abreu ha vinto l'ultimo Premio Sakharov per la libertà di pensiero, assegnato dal Parlamento europeo. I tre sono stati scarcerati in seguito a una raccomandazione della Commissione verità dell'Assemblea costituente.