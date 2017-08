Venezuela, leader opposizione: disconoscere risultati Costituente

Il leader dell'opposizione venezuelana Leopoldo Lopez ha chiesto ai "democratici di tutto il mondo" di "disconoscere questa Assemblea Costituente fraudolenta, come ha già fatto il popolo venezuelano". In una serie di messaggi su Twitter, Lopez, che sconta agli arresti domiciliari una condanna di 13 anni di carcere, ha anche allertato la comunità internazionale sulla "brutale repressione" in corso.