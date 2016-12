Venezuela, la protesta delle dame bianche contro il governo di Maduro

In Venezuela, la guida del dissenso al successore di Chavez, Nicolas Maduro, è in mano alle donne. Tra le protagoniste Patricia de Ceballos, moglie dell'ex sindaco di San Cristobal, arrestato con l'accusa di aver fomentato violenze durante le proteste dell'anno scorso, Lilian Tintori, moglie di Leopoldo Lopez, discendente di Simon Bolivar, e Maria Corina de Machado, deputata dell'Assemblea nazionale. Tutte hanno scelto come simbolo una t-shirt bianca.