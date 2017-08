La procuratrice generale del Venezuela, Luisa Ortega Diaz, ha annunciato di aver aperto un'inchiesta contro i responsabili del Consiglio nazionale elettorale (Cne) per le accuse di brogli nelle elezioni per l'Assemblea costituente di domenica scorsa. Ortega Diaz non ha escluso di ricorrere ad organismi internazionali per denunciare la situazione nel suo Paese.