Venezuela, la Corte Suprema sospende la sua decisione di revocare i poteri al Parlamento dopo il pressing di Maduro

Il clamoroso dietrofront dell'Alta Corte giunge poche ore dopo che Nicolas Maduro, presiedendo una riunione urgente del Consiglio Nazionale di Difesa, ha "esortato" il Tsj a "rivedere" le sue sentenze, "per mantenere la stabilità istituzionale e l'equilibrio fra i poteri attraverso i meccanismi esistente nell'ordinamento legale venezuelano".



Le decisioni della Corte Suprema erano state denunciate come un colpo di Stato dall'opposizione, e avevano scatenato una reazione a catena a livello internazionale. La maggioranza dei governi latinoamericani le aveva respinte, esprimendo preoccupazione per l'evoluzione della crisi costituzionale a Caracas.



I leader dell'opposizione hanno immediatamente criticato la decisione del Consiglio per la Sicurezza Nazionale, definendola una mossa che poco fa per risolvere la crisi. "Diciamolo con chiarezza - ha affermato Freddy Guevara, primo vicepresidente dell'Assemblea Nazionale - la revisione di una decisione che lascia tutto come prima non risolve un colpo di Stato".