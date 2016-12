Venezuela invita 20mila migranti

08:33 - Se in Europa si litiga sulle quote di ridistribuzione dei migranti, in America Latina non vedono l'ora di accoglierli. E' il caso del Venezuela, il cui presidente, Nicolas Maduro, ha fatto sapere che il Paese è pronto ad accogliere 20mila persone. "Voglio che 20.000 siriani, famiglie siriane, vengano in Venezuela e condividano questa terra in pace", ha detto Maduro.

