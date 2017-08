Venezuela, il governo: "Congiura imperialista al vertice di Lima"

Il ministro degli Esteri venezuelano, Jorge Arreaza, ha denunciato che il vertice regionale tenutosi a Lima è servito per "creare una congiura contro l'unione della nostra America", lanciata da un gruppo di Paesi che "seguono gli ordini dell'imperialismo americano per continuare ad aggredirci". I Paesi che hanno promosso il summit "vogliono costituire un subgruppo, una sorta di mini Osa per opporsi alla rivoluzione chavista".