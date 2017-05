Venezuela, "i nonni" contro Maduro: sanità e libertà per i nostri nipoti

Circa duemila nonni venezuelani hanno sfidato i posti di blocco della polizia a Caracas per chiedere al presidente Nicolas Maduro cure mediche e un "Paese migliore" per i loro nipoti. La "marcia dei vecchi" organizzata dall'opposizione nella zona Est di Caracas e in diverse altre città del Paese si è tenuta all'indomani della rimozione del ministro della Salute a seguito della diffusione di allarmanti dati sulla mortalità infantile.

Appoggiati a un bastone o in sedia a rotelle, hanno sfidato le autorità e il governo, che ha risposto con una contromanifestazione nel centro della capitale, con anziani radunati di fronte al palazzo presidenziale che hanno scandito "Con Chavez e Maduro, i nonni sono al sicuro".



L'opposizione, maggioranza in Parlamento dal 2015, chiede da mesi elezioni anticipate per rimuovere Maduro. Prevista una nuova manifestazione in macchina, bicicletta, moto e cavalli nel Paese, prima di una nuova marcia in programma domani, in occasione della festa della mamma.



"Noi non vogliamo una dittatura, ma una dignitosa vecchiaia, cure mediche, cibo e libertà", ha detto all'agenzia di stampa France presse Lourdes Parra, 77 anni, con la bandiera venezuelana sulle spalle e un cartello con su scritto: "Questa piccola nonna è arrabbiata e resta in piedi per il suo Paese".