Venezuela, i leader dei Paesi sudamericani: Costituente illegittima

I rappresentanti di 13 Paesi del continente sudamericano, riunitisi a Lima, hanno approvato una dichiarazione comune in cui si denuncia "l'interruzione dell'ordine democratico" in Venezuela e si dichiara "illegittima" l'Assemblea costituente di Maduro. Il testo contiene anche una forte condanna della "violazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali". Caracas risponde: "Eseguono gli ordini dell'imperialismo Usa per continuare ad aggredirci".