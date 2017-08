Venezuela, gruppo di militari si ribella a Maduro | Il governo: "Arrestati i terroristi"

Un gruppo di militari "ribelli", guidato da Juan Caguaripano, identificatosi come comandante dell'operazione "David Carabobo", aveva annunciato in un videomessaggio la rivolta anti Maduro: "Non è un colpo di Stato, ma un'azione civica e militare per ristabilire l'ordine costituzionale, per salvare il Paese dalla distruzione totale".



Governo: "E' un attacco terroristico" - Poche ore dopo la comparsa del video, però, il capo del partito di governo, Diosdado Cabello, ha fatto sapere che è stato compiuto un "attacco terroristico" contro una base militare di Paramacay, nel Venezuela centrale, e che molte persone sono state arrestate. A seguito dell'azione del gruppo dei militari, le autorità hanno "attivato piani di difesa e dispiegato truppe, in modo da garantire la sicurezza interna", ha precisato Cabello poco dopo aver annunciato che la ribellione guidata dal capitano Caguaripano era fallita.



Maduro: "Vinto terrorismo con le pallottole" - Il primo commento di Nicolas Maduro è arrivato diverse ore dopo la repressione della rivolta. "Una settimana fa abbiamo vinto con i voti, oggi è stato necessario vincere il terrorismo con le pallottole", ha detto il presidente venezuelano, facendo riferimento alle elezioni per l'Assemblea Costituente. Nel suo breve intervento, Maduro si è inoltre complimentato con le forze armate bolivariane per "l'immediata reazione" con la quale è stato bloccato il tentativo militare alla base di Carabobo.



Maduro: "Massima pena per autori del complotto" - "Chiedo la massima pena per tutti gli autori del complotto di questo atto terroristico, non avranno alcun beneficio", non importa se sono "civili o disertori. Il processo è già aperto", ha quindi aggiunto Maduro in un successivo intervento tv.



Opposizione: "Nostro dirigente ucciso durante manifestazione" - Non distante dalla base militare, a Valencia, è stato ucciso "dalla polizia chavista" nel corso di una manifestazione Ramon Rivas, un dirigente di 51 anni del partito 'Avanzada Progresista'. Lo hanno reso noto fonti dell'opposizione.