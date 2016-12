Venezuela, ex detenuto Guantanamo inizia sciopero della fame

Jihad Ahmad Diyab, ex detenuto siriano del carcere militare statunitense di Guantanamo, ha iniziato uno sciopero della fame per protestare contro la sua detenzione in Venezuela, Paese dove è stato arrestato dopo aver lasciato clandestinamente alcune settimane fa l'Uruguay, dove etra stato accolto con altri cinque ex prigionieri nel 2014. Diyab avrebbe intrapreso lo sciopero della fame per protestare contro un suo ritorno in Uruguay.