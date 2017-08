Venezuela, evacuato il Parlamento dopo 9 ore di assedio

Le celebrazioni per l'anniversario dell'indipendenza del Venezuela sono state sconvolte dall'attacco di centinaia di militanti chavisti che hanno attaccato la sede dell'Assemblea Nazionale, in mano all'opposizione, mentre si celebrava una cerimonia ufficiale per la festa nazionale, ferendo almeno una decina di persone. Ne è seguito un assedio durato circa nove ore. A guidare l'attacco, un noto giornalista televisivo.

"Un gruppo minuscolo di persone pagate dal governo sono venuti oggi in questa sede per sequestrare non i deputati o i giornalisti, bensì la sovranita' popolare venezuelana, la nostra democrazia", ha detto alla stampa Julio Borges, presidente dell'Assemblea Nazionale.



Borges ha aggiunto che "per noi è molto chiaro che questo è solo un piccolo campione di quello che si sta preparando per il Venezuela con la Costituente fraudolenta lanciata dal presidente Maduro", sottolineando che "siamo qui non per difendere un palazzo, ma piuttosto per difendere i 14 milioni di cittadini che hanno votato per noi". "Maduro ha detto che condanna questi fatti di violenza, ma la verità è che è lui l'unico responsabile di questa violenza", ha concluso il presidente del Parlamento