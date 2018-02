Venezuela, elezioni presidenziali il prossimo 22 aprile

Le elezioni presidenziali previste in Venezuela nel 2018 si terranno il prossimo 22 aprile. Ad renderlo noto è il Consiglio Nazionale elettorale del Paese. L'annuncio, realizzato da Tibisay Lucena, a capo dell'organismo elettorale controllato dal governo, è giunto alcune ore dopo la rottura dei colloqui tra governo e opposizione in merito alle garanzie su come sarà condotta la chiamata alle urne.