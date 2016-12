Venezuela, donna uccisa al mercato

Una donna di 76 anni è morta calpestata mentre era in fila insieme ad altre "migliaia di persone" per fare la spesa in un mercato popolare nel municipio venezuelano di Sabaneta. Lo rende noto la stampa di Caracas, sottolineando problema della scarsità di beni nei supermercati e delle code che si devono affrontare nel tentativo di assicurarsi i beni di prima necessità. La Aguirre è stata travolta dalle altre persone che si trovavano in fila.