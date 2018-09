Venezuela, arrestati tre giornalisti stranieri

Tre giornalisti stranieri, una argentina e due britannici, sono stati arrestati nello Stato venezuelano di Zulia, mentre si accingevano a lasciare il Venezuela, e di essi non si hanno ulteriori notizie. Lo ha reso noto in un tweet il Sindacato nazionale dei lavoratori della stampa (Sntp) del Venezuela. Erano entrati via terra il 12 settembre in territorio venezuelano dalla Colombia, apparentemente per un reportage di carattere turistico.