Venezuela, anche il Perù "chiude" rapporti con Maduro

Il presidente peruviano, Pedro Pablo Kuczynski, ha respinto l'invito fattogli da Nicolas Maduro di incontrarlo in un vertice regionale perché, ha spiegato, "è un dittatore, che ha compiuto un colpo di Stato, con una elezione manipolata per eliminare il suo Parlamento". "Non intendo riunirmi con il signor Maduro, mi spiace - ha aggiunto il presidente peruviano -. Ho un solo messaggio per lui: se ne vada, è un dittatore".