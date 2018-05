Venezuela al voto per il presidente, il favorito resta Maduro

Alle 6 locali (mezzogiorno in Italia) in Venezuela apriranno i seggi elettorali per le elezioni anticipate nelle quali il presidente Nicolas Maduro punta ad essere rieletto. L'opposizione ha boicottato il voto, ma le previsioni della vigilia danno per certa una riconferma del 55enne Maduro che, al potere dal 2013, rimarrebbe così alla guida del Paese fino al 2024. Alle urne sono chiamati circa 20,5 milioni di elettori.