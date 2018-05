Velisti dispersi, Alfano: "Il Portogallo prosegue le ricerche"

"Il governo portoghese è determinato a proseguire le operazioni di ricerca in mare di Aldo Revello e Antonio Voinea. Siamo in contatto con i familiari". Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Angelino Alfano, dopo un colloquio telefonico con il suo omologo portoghese Augusto Santos Silva sulla vicenda dei due velisti dispersi nel'Atlantico dal 2 maggio. Alfano ha poi ringraziato Lisbona "per l'impegno e l'amicizia".