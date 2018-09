Soccorritori provenienti da vari Paesi del mondo stanno tentando di salvare Abhilash Tomy, velista indiano che è gravemente ferito e bloccato nell'oceano Indiano sulla barca a vela con cui gareggiava in solitaria nella Golden Globe Race. Il 39enne, comandante della marina indiana, è rimasto ferito alla schiena durante una tempesta, non può muoversi ed è bloccato nella cuccetta della sua barca a circa 3.700 chilometri dal'Australia.

Il velista ha difficoltà anche a comunicare: il suo telefono satellitare principale è danneggiato (può inviare solo messaggi testuali), e a causa dell'infortunio non può raggiungere il secondo telefono o la radio VHF. La posizione della barca è così remota che un pattugliatore francese che è nell'area, incaricato dall'autorità competente di raggiungerlo, potrebbe arrivare sul posto soltanto lunedì o martedì. Alle ricerche si è intanto unita la fregata HMAS Ballarat australiana, partita da Perth sabato notte.



La Golden Globe Race prevede una circumnavigazione del globo per 55mila chilometri in imbarcazioni simili a quelle che furono usate nella priva competizione cinquant'anni fa, senza tecnologie moderne fatti salvi i dispositivi per la comunicazione. Lo yacht di Tomy è una replica del Suhail di Robin Knox-Johnston, che vinse la prima edizione della gara.