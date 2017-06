La polizia di Manchester ha individuato un veicolo sospetto nel Sud della città, transennando tutta l'area. L'auto, una Nissan Micra bianca, potrebbe essere l'auto utilizzata dall'attentatore suicida, Salman Abedi , che si è fatto esplodere il 22 maggio all'Arena dopo il concerto di Ariana Grande . Il luogo del ritrovamento è, infatti, vicino a dove il giovane era stato ripreso dalle telecamere di sicurezza mentre si spostava a piedi con una grossa valigia blu, che la polizia sta cercando. Per questo nuovi appelli e nuove immagini diffuse via social network.

Il mistero della valigia bluAttraverso le sue pagine social Greater Manchester Police rinnova gli appelli rivolti a coloro che hanno visto il kamikaze Salman Abedi aggirarsi per la città prima di farsi esplodere all'uscita del concerto di Ariana Grande all'esterno dell'Arena. E con la richiesta di aiuto e il numero dell'antiterrorismo da contattare anche in forma anonima, vengono diffuse nuove immagini dell'attentatore. Scatti tratti dalle telecamere di sorveglianza nelle strade dove il 22enne è transitato a piedi anche nei giorni precedenti alla strage.



E' fondamentale, per gli investigatori, ricostruire nei dettagli le ultime ore in vita dell'attentatore suicida, sapere dove è stato, chi ha incontrato.